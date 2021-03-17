المغرب.. توقيف مواطن روسي في مطار محمد الخامس

أفاد موقع "هسبريس" بأن السلطات المغريبة أوقفت مواطنا روسيا يبلغ من العمر 27 سنة، بموجب بطاقة بحث دولية صادر بحقه عن روسيا.

وقال موقع "هسبريس" إن المواطن الروسي تم إيقافه بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء الثلاثاء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة بمنطقة يالطا بروسيا.

وتم توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من موريتانيا، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة في غضون سنة 2018 بطلب من السلطات القضائية الروسية.

وأشار الموقع المغربي إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الروسية بهذا التوقيف قصد إرسال ملف التسليم.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي