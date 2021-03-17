سعيد من ليبيا: حان الوقت لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن الوقت حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس.
ولفت سعيد إلى أن "تراب ليبيا امتداد لتراب تونس وتاريخنا حافل بمظاهر الوحدة"، مشددا على أن "أمن ليبيا من أمن تونس".
وقال إنه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن اللجنة العليا بين ليبيا وتونس ستناقش في الأيام القادمة عددا من القضايا المهمة، كاشفا أنه تم بحث قضية الصحفيين التونسيين "نذير وسفيان".
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عمق العلاقات بين ليبيا وتونس.
المصدر: RT