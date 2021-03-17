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تونس.. صور الرئيس لدى مغادرته إلى ليبيا تثير اعتراض رئاسة الحكومة

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تونس.. صور الرئيس لدى مغادرته إلى ليبيا تثير اعتراض رئاسة الحكومة
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أثارت صور الرئيس التونسي قيس سعيد لدى مغادرته البلاد إلى ليبيا، جدلا بالبلاد، بسبب ما اعتبرته رئاسة الحكومة تصرفا لا يليق بأعراف الدولة التونسية.

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ونقل موقع "موزاييك أف أم" التونسي عن مصادر مسؤولة برئاسة الحكومة قولها إن "مصالح الإعلام لدى رئاسة الحكومة ستحتج لدى مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية، وذلك بسبب نشر صور لموكب مغادرة رئيس الجمهورية نحو ليبيا، اعتبرته رئاسة الحكومة تصرفا لا يليق بنواميس الدولة ويزيد في ترذيل صورة رئاسة الجمهورية".

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورا لتوديع رئيس الجمهورية كلاّ من والي تونس الشاذلي بوعلاق وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم وتبادل التحية وأظهرت الصورتان رئيس الحكومة خلف سعيّد.

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأربعاء 17 مارس 2021 أرض الوطن في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية. ولدى حلوله بمطار...

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Tuesday, 16 March 2021

المصدر: موزاييك أف أم 

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