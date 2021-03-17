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الرئيس التونسي قيس سعيد يصل إلى مطار معيتيقة الليبي

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي قيس سعيد يصل إلى مطار معيتيقة الليبي
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد، أرشيف
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وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم الأربعاء، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله.

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ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة إلى حكومة الوحدة
ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة إلى حكومة الوحدة

وكان مكتب سعيد ذكر أمس أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسلمت السلطة أمس الثلاثاء من حكومة الوفاق برئاسة فياز السراج.

المصدر: بوابة الوسط

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