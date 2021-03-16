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ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة إلى حكومة الوحدة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة إلى حكومة الوحدة
Reuters
عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية
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جرت اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة الليبية طرابلس.

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وحضر المراسم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وتمنى السراج في كلمة ألقاها خلال المراسم، التوفيق للحكومة الجديدة.

من جهته، قال المنفي إن "مشهد تسليم السلطة هو تكريس للسطلة المدنية في البلاد".

أما رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، فقد توجه إلى السراج بالقول: "لقد وضعتم حجر الأساس للديموقراطية في البلاد"، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات. 

المصدر: بوابة الوسط+ RT

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