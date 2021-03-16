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تونس.. الإفراج عن موقوفين بقضية استيراد النفايات الإيطالية

أخبار العالم العربي

تونس.. الإفراج عن موقوفين بقضية استيراد النفايات الإيطالية
Reuters
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قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بمدينة سوسة التونسية الإفراج المؤقت عن 3 من 7 موقوفين على ذمة قضية استيراد النفايات الإيطالية.

وحسب الناطق باسم المحكمة الهادي خصيب، نظرت الدائرة في مطالب الإفراج عن سبعة موقوفين وقررت الإفراج المؤقت عن 3 متهمين وهم إطاران بالديوانة (ضابط وضابط سام) والوسيط الجمركي في حين لم تستجب إلى بقية المطالب.

وكانت محكمة سوسة 1 أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية.

المصدر: "موزاييك"
 

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