تونس.. الإفراج عن موقوفين بقضية استيراد النفايات الإيطالية

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بمدينة سوسة التونسية الإفراج المؤقت عن 3 من 7 موقوفين على ذمة قضية استيراد النفايات الإيطالية.

وحسب الناطق باسم المحكمة الهادي خصيب، نظرت الدائرة في مطالب الإفراج عن سبعة موقوفين وقررت الإفراج المؤقت عن 3 متهمين وهم إطاران بالديوانة (ضابط وضابط سام) والوسيط الجمركي في حين لم تستجب إلى بقية المطالب.

وكانت محكمة سوسة 1 أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية.

المصدر: "موزاييك"

