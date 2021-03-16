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الجمارك الفلسطينية تضبط شاحنتين محملتين بـ60 طن نفايات قادمة من إسرائيل

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الجمارك الفلسطينية تضبط شاحنتين محملتين بـ60 طن نفايات قادمة من إسرائيل
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
العلم الفلسطيني
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أعلن جهاز الضابطة الجمركية الفلسطيني، مساء أمس الاثنين، عن ضبط شاحنتين قادمتين من إسرائيل محملتين بـ60 طن نفايات، في محافظة قلقيلية.

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وأفاد موقع "معا" الفلسطيني بأن هذه النفايات "تعد خطرة على البيئة الفلسطينية، وتلحق الضرر بالأراضي الزراعية".

هذا وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين حضور جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة، والتعامل معها حسب الأصول المتبعة دوليا، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، بحسب بيان الضابطة.

المصدر:"معا"

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