 
مباشر

مصادر مصرية تكشف جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني

أخبار العالم العربي

مصادر مصرية تكشف جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyut

 نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن جولة الحوار المقبلة بين وفود الفصائل الفلسطينية في القاهرة، ستشمل الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني فقط.

إقرأ المزيد
شعث: توافق دولي على آلية اقتراع المقدسيين
شعث: توافق دولي على آلية اقتراع المقدسيين

ولفتت المصادر إلى أن "الجولة المقرر عقدها الثلاثاء، ستدور محاورها الرئيسية حول الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، فيما لن يناقش المجتمعون ملف الانتخابات التشريعية، حيث أنه نوقشت تفاصيله خلال الجولة السابقة، وبالتالي فهو ليس مدرجا على جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار".

وأشارت المصادر، إلى أنه "رغم الانتهاء من كافة الاستعدادات حول إجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو المجلس الوطني أو التشريعية، ألا أن تفشي وباء كورونا بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية قد يحول دون إجراء الانتخابات المقررة في مايو ويوليو المقبلين".

ومن المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية في 22 مايو القادم، وانتخابات رئاسية في 31 يوليو القادم، للمرة الأولى منذ 15 عاما.

 

المصدر: معا

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا