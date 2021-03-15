مصادر مصرية تكشف جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن جولة الحوار المقبلة بين وفود الفصائل الفلسطينية في القاهرة، ستشمل الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني فقط.

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ولفتت المصادر إلى أن "الجولة المقرر عقدها الثلاثاء، ستدور محاورها الرئيسية حول الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، فيما لن يناقش المجتمعون ملف الانتخابات التشريعية، حيث أنه نوقشت تفاصيله خلال الجولة السابقة، وبالتالي فهو ليس مدرجا على جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار".

وأشارت المصادر، إلى أنه "رغم الانتهاء من كافة الاستعدادات حول إجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو المجلس الوطني أو التشريعية، ألا أن تفشي وباء كورونا بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية قد يحول دون إجراء الانتخابات المقررة في مايو ويوليو المقبلين".

ومن المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية في 22 مايو القادم، وانتخابات رئاسية في 31 يوليو القادم، للمرة الأولى منذ 15 عاما.

المصدر: معا