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الدفاع الروسية تعلق على إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى الرقة السورية

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية تعلق على إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى الرقة السورية
صورة أرشيفية
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أعرب المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قلقه إزاء إرسال القوات التركية تعزيزات عسكرية إلى محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وتحصين مواقعها هناك.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوفي: "الجانب الروسي منزعج للغاية لنقل عتاد عسكري للقوات التركية وتنفيذ تحصينات في نقاط بمحيط قرية عين عيسى بمحافظة الرقة. هذه الأعمال تنتهك مذكرة التفاهم وتقوض جهود الطرفين في حل النزاع السوري".

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المصدر: نوفوستي

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