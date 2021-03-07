القوات التركية تعثر على متفجرات في حقيبة متسلل من سوريا

عثرت قوات الأمن التركية على مواد متفجرة في حقيبة شخص تابع لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، حاول التسلل إلى الأراضي التركية من الجانب السوري، ضمن مجموعة مكونة من 8 أشخاص.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الأمن التركية ضبطت المجموعة في قضاء أقجة قلعة الحدودي التابع لولاية شانلي أورفة بجنوب البلاد، مشيرة إلى أن "عملية ضبط هذه المجموعة جاءت إثر تلقي الجهات المختصة أنباء حول وجود إرهابي يحاول التسلل إلى تركيا من محافظة الرقة السورية، لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأكدت الوكالة التركية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن شانلي أورفة، بالتعاون مع قوات حرس الحدود، نفذت عملية لإلقاء القبض على المتهم، لافتة إلى أنه لدى تفتيشه، وجدت قوات الأمن التركية في حقيبته "مواد متفجرة تزن 4 كيلوغرامات، وبطاريات، وهواتف نقالة، والكثير من الوثائق التنظيمية"، حيث قامت الفرق المختصة بتفكيك المتفجرات، في حين تجري الجهات المعنية التحقيق مع الأشخاص السبعة الآخرين، للتأكد مما إذا كانوا على صلة مع "بي كا كا".

المصدر: "الأناضول"