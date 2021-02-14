"حاولوا الفرار بطائرة شراعية".. تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق
Reuters Umit Bektas
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prr0
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد عن تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني كانوا يحاولون الفرار عبر طائرة شراعية (باراموتور) بمنطقة غارا شمالي العراق.
جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق اليوم الأحد، انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، مشيرا إلى أنه تم خلالها تحييد 50 مسلحا من "العمال الكردستاني".
المصدر: الأناضول