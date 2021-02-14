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"حاولوا الفرار بطائرة شراعية".. تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق

أخبار العالم العربي

Reuters Umit Bektas
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد عن تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني كانوا يحاولون الفرار عبر طائرة شراعية (باراموتور) بمنطقة غارا شمالي العراق.

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جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق اليوم الأحد، انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، مشيرا إلى أنه تم خلالها تحييد 50 مسلحا من "العمال الكردستاني".

المصدر: الأناضول

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