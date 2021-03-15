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"الغذاء والدواء الأردنية": "أسترازينيكا" لقاح آمن واعتمد بعد تقديم الوثائق الرسمية

أخبار العالم العربي

Reuters
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أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، نزار مهيدات، اليوم الاثنين، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن وتم اعتماده بعد تقديم الوثائق الرسمية للمؤسسة.

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وأشار مهيدات إلى أن "التخوف جاء من أن هذا اللقاح قد يسبب تجلطا في الدم وأن بعض الدول الأوروبية أوقفت اللقاح احترازيا بعد تلقي ما يقارب 5 ملايين شخص اللقاح ولم تظهر أعراض خطيرة إلا لدى حالتين فقط".

وتابع أن "هناك مراقبة مستمرة لإعطاء اللقاح ولم يتم تسجيل أية آثار جانبية غير متوقعة حتى اللحظة".

المصدر: "عمون"

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