"الغذاء والدواء الأردنية": "أسترازينيكا" لقاح آمن واعتمد بعد تقديم الوثائق الرسمية

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، نزار مهيدات، اليوم الاثنين، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن وتم اعتماده بعد تقديم الوثائق الرسمية للمؤسسة.

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وأشار مهيدات إلى أن "التخوف جاء من أن هذا اللقاح قد يسبب تجلطا في الدم وأن بعض الدول الأوروبية أوقفت اللقاح احترازيا بعد تلقي ما يقارب 5 ملايين شخص اللقاح ولم تظهر أعراض خطيرة إلا لدى حالتين فقط".

وتابع أن "هناك مراقبة مستمرة لإعطاء اللقاح ولم يتم تسجيل أية آثار جانبية غير متوقعة حتى اللحظة".

المصدر: "عمون"