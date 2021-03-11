دولتان أوروبيتان تعلقان استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب تقارير عن جلطات فتاكة

قررت دولتان أوروبيتان تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

وأكدت هيئة السلطة الصحية في الدنمارك اليوم الخميس تعليق استخدام اللقاح الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد لمدة أسبوعين بعد وفاة شخص تلقى جرعة منه وظهرت لديه لاحقا جلطة دموية.

وذكر رئيس الهيئة، سورين بروستوم، أنه يتعين عليها ووكالة الأدوية الدنماركية الاستجابة إلى تقارير عن مضاعفات خطيرة محتملة للقاح تأتي من الدنمارك ودول أوروبية أخرى.

بدوره، كتب وزير الصحة الدنماركي، ماغنوس هيونيك، على حسابه في "تويتر" بأن الخبراء يحققون الآن فيما إذا كانت هناك أي صلة بين تلك الجلطات واللقاح.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

في غضون ذلك، أعلن غير بوكهولم، مدير الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها في المعهد النرويجي للصحة العامة، أثناء مؤتمر صحفي أن بلاده تتخذ إجراء احترازيا مماثلا.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من تعليق النمسا استخدام لقاح "أسترازينيكا" عقب وفاة امرأة تلقت جرعة منه إثر إصابتها بجلطة دموية.

بدورها، أعلنت إسبانيا اليوم أنها لم ترصد ظهور أي جلطات في دم الذين خضعوا للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا" وتستمر في متابعة الموضوع.

ويعد لقاح "أسترازينيكا" اليوم أكثر لقاح شعبية على مستوى العالم من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

المصدر: رويترز + RT