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الإمارات تتبرع لفلسطين بـ40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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الإمارات تتبرع لفلسطين بـ40 ألف جرعة من لقاح
Reuters
منحة من الإمارات.. الفلسطينيون يتلقون 40 ألف جرعة لقاح ضد "كوفيد-19"
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تلقت فلسطين 40 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا اليوم الخميس تبرعت بها الإمارات، ليصل إجمالي جرعات اللقاح الروسي التي تتلقاها فلسطين إلى 60 ألفا منذ فبراير.

وتخطط السلطة الفلسطينية لتطعيم 20 في المئة من الفلسطينيين عبر برنامج "كوفاكس" الدولي للقاحات، لكن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم الأربعاء أن شحنات "كوفاكس" المتوقعة في مارس، تأجلت حتى مايو.

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ووجهت لإسرائيل دعوات دولية لمساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة على محاربة الوباء.

وبدأت تل أبيب بتطعيم نحو 120 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل إسرائيلية.

وقال فريد مهداوي السفير الفلسطيني لدى الصين لإذاعة صوت فلسطين، إن 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، أي نصف الجرعات التي تعهدت بها بكين، ستصل إلى الضفة الغربية في غضون أيام.

المصدر: وكالات

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