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الصين تتبرع بـ100 ألف جرعة لقاح للفلسطينيين

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الصين تتبرع بـ100 ألف جرعة لقاح للفلسطينيين
Reuters
لقاح سينوفارم الصيني
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، عن تبرع الصين بـ100 ألف جرعة من لقاح كورونا "سينوفارم"، ستصل قريبا إلى الأراضي الفلسطينية.

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وأضافت الكيلة، أن "هذا التبرع من الأصدقاء في الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين"،وأن "لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريبا، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية، وستلي هذه اللقاحات مجموعة من اللقاحات التي تعاقدت لشرائها وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاح".

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة أطلقت يوم أمس المنصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، وأصبح بإمكان المواطنين الدخول والتسجيل لتلقي اللقاح لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانيا واختياريا.

المصدر: عرب 48

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