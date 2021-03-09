الصحة الفلسطينية: أزمة في أسرة العناية المكثفة في مشافي القطاع العام والخاص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة في المستشفيات بلغت ما يقارب 99 بالمئة في مجمل المحافظات، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وقال منسق الأسرّة في وزارة الصحة الفلسطينية عنان راشد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة بلغت ما يقارب 99 بالمئة في مجمل المحافظات في ظل الارتفاع الهائل للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية نتيجة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف أن "نحو 150 مريضا في العناية المكثفة في حين تعاني أعداد كبيرة من المرضى من أعراض شديدة جدا وبحاجة إلى تدخل طبي سريع وأغلبهم من الفئة العمرية الشابة".

وحذر راشد من الأزمة في أسرة العناية المكثفة في مشافي القطاع العام والخاص أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة اضطرت إلى إضافة أسرة عناية مكثفة لعلاج الأشخاص المتدهورة صحتهم نتيجة الإصابة بكورونا في هذه الموجة الخطيرة والصعبة.

المصدر: RT