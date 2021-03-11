الرئيس التونسي ورئيسىة "الدستوري الحر" في صدارة نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية

نشر حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء في تونس، اليوم الخميس، على صفحته بموقع "فيسبوك" نتائج نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية لشهر مارس.

وحافظ الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد على الصدارة في نوايا التصويت بأكثر من 53 بالمائة.

وجاءت رئيسىة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية بنسبة 13.1 بالمائة، فيما حل نبيل القروي ثالثا بـ 8.4 بالمائة ثم الصافي سعيد.

وأجري سبر الآراء خلال الفترة المتراوحة بين 6 و9 مارس الجاري، وشمل عينة تتكون 2007 تونسيين يمثلون الوسطين الحضري والريفي.

Graphique du jour : Intentions de vote des Tunisiens si les élections ont lieu ce jour. Baromètre politique SIGMA Mars 2021. Publiée par Hassen Zargouni sur Jeudi 11 mars 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية