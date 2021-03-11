اليمن.. الحوثيون يفتتحون معرض "الشهيد القائد" للصناعات العسكرية

افتتح مهدي المشاط، القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية معرض "الشهيد القائد للصناعات العسكرية"، تزامنا مع الذكرى السنوية لوفاة حسين بدرالدين الحوثي.

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وقام رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، بجولة على كافة أجنحة المعرض، مستمعا من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي حول "الخصائص القتالية والتكتيكية والفاعلية العملياتية لأسلحة ونماذج جديدة لمنظومات وطرازات دخلت خطوط إنتاج حربي محلية الصنع 100% أزاح معرض "الشهيد القائد" الستار عنها للمرة الأولى، بعد أن أثبتت كفاءتها وفاعليتها العالية في الميدان، بدءا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف المديات والمهام، مرورا بالأسلحة البحرية وأسلحة ضد الدروع، وصولا إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة".

وأشاد المشاط بجهود كل العاملين في التصنيع العسكري والقائمين على المعرض، معربا عن "عظيم سروره وافتخاره بما شاهده واطلع عليه من إنجازات أبدعتها العقول والسواعد اليمنية في هذا المجال الحيوي الذي يعزز القدرات الدفاعية المتنامية للبلد"، مؤكدا أن هذه "الإنجازات على المستوى الاستراتيجي تعد يدا ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني".

yemenrmc21news

المصدر: RT