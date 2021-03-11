"أكثر قبحا من إدانة واشنطن".. خامنئي ينتقد إدانة الأمم المتحدة لـ"دفاع اليمنيين عن أنفسهم"

انتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دور الأمم المتحدة في اليمن، مشيرا إلى أنها "تدين دفاع اليمنيين عن أنفسهم بينما لا تدين غارات التحالف والحصار على اليمن".

وفي تصريحات له اليوم الخميس، قال خامنئي إن "الشعب اليمني شعب موهوب واستطاع بنفسه صناعة أو توفير معدات دفاعية والرد على القصف الذي دام ست سنوات".

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واعتبر المرشد الإيراني ان "إدانة الأمم المتحدة لدفاع اليمنيين عن أنفسهم أكثر قبحا من إدانة الولايات المتحدة".

وحول الوجود الإيراني في المنطقة، قال خامنئي إنه "أينما تواجدت إيران في المنطقة كان ذلك للدفاع عن الحكومات الشرعية وبطلب منها، مضيفا أن "الوجود الإيراني في سوريا ليس عسكريا وحيثما تواجد عسكريونا قدموا الاستشارات".

وتابع: "أمريكا تقول إن الوجود الإيراني الإقليمي مزعزع للاستقرار ونحن نقول إن الأمريكيين يهاجمون الدول وينشئون فيها القواعد العسكرية بصورة غير شرعية".

واتهم خامنئي واشنطن بأنها "أنشات داعش ثم أنشأت قواعد عسكرية في سوريا بذريعة محاربة داعش".

وأكد أنه "ليس لدى إيران مشكلة مع من لا يعاديها بغض النظر عن انتمهائهم لأي دولة أو دين".

المصدر: RT