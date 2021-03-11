إعلام إسرائيلي: ولي العهد الأردني يلغي باللحظة الأخيرة زيارة إلى الحرم القدسي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، ألغى في اللحظة الأخيرة زيارة إلى الحرم القدسي، بعد خلاف حول الترتيبات الأمنية.

ووفقا لما كشفته "كان"، فإن الزيارة نسقت مسبقا حتى التفصيل الأخير، بما يشمل الترتيبات الأمنية وعدد الحراس المسلحين الذين سيدخلون مع الأمير الأردني.

وأضافت "كان" أنه عندما وصلت البعثة إلى المعبر الحدودي "اللنبي" اتضح أن الأردنيين لم يلتزموا بالاتفاقيات، وعلى ما يبدو أحضروا رجال أمن أكثر من العدد المتفق عليه، لكن إسرائيل أصرت على الاتفاقيات السابقة، مما دفع البعثة الأردنية للعودة إلى عمان.

من جهته، تحدث المراسل الرئيسي لصحيفة "يسرائيل هيوم" أرئيل كهانا في وقت سابق عن "استعدادات لشرطة القدس لزيارة شخصية كبيرة على ما يبدو من العالم العربي إلى الحرم القدسي"، وكتب في تغريدة له أنه تم اغلاق مقطع في شارع 1 المؤدي إلى القدس، وذلك، وقفا لمعلومات وصلت "يسرائيل هيوم"، بهدف السماح لشخصية هامة بالصلاة في المسجد الاقصى خلال الساعات القريبة.

وقبل أسبوعين أفادت "كان" بأن مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى الأوقاف الأردنية في القدس والسلطة الفلسطينية بالسماح لهم بفتح محطة تطعيم في الحرم القدس. وذكر التقرير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عارض المبادرة الإسرائيلية، وقال إن الأمر سيعطي موطأ قدم لإسرائيل داخل المسجد الأقصى.

المصدر: i24News