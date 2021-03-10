 
مباشر

السيسي: استعادة أركان الدول المتأزمة يقوض خطر الرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة

أخبار العالم العربي

السيسي: استعادة أركان الدول المتأزمة يقوض خطر الرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxrd

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة.

إقرأ المزيد
السيسي يتحدث عن نتائج رسم
السيسي يتحدث عن نتائج رسم "الخط الأحمر" في ليبيا

وناقش الرئيس المصري خلال لقائه اليوم الأربعاء، برئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي برنارد إيمييه، التعاون الثنائي الأمني والعسكري بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

 من جانبه، أكد رئيس المخابرات الفرنسي، أن الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس السيسي في ليبيا نجح في دفع المسار السياسي لتسوية القضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا