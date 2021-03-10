السيسي: استعادة أركان الدول المتأزمة يقوض خطر الرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة.

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وناقش الرئيس المصري خلال لقائه اليوم الأربعاء، برئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي برنارد إيمييه، التعاون الثنائي الأمني والعسكري بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد رئيس المخابرات الفرنسي، أن الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس السيسي في ليبيا نجح في دفع المسار السياسي لتسوية القضية.

المصدر: RT