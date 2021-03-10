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مصر تدرج عددا كبيرا من الأشخاص على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

أخبار العالم العربي

مصر تدرج عددا كبيرا من الأشخاص على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
Reuters
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قام عدد من المحاكم المصرية بادراج 51 شخصا ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بسبب جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة.

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فقد أدرجت محكمة جنايات الجيزة، 20  شخصا ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 26 شخصا ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كذلك أدرجت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنوب القاهرة، 5 أشخاص ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المصدر: الوطن

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