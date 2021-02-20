 
مباشر

مصر تصدر قرارا بشأن مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

أخبار العالم العربي

مصر تصدر قرارا بشأن مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pte7

قررت الدائرة الخامسة إرهاب في مصر إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

إقرأ المزيد
وزير داخلية مصري أسبق يدلي بتصريح حول حادثة ضبط صواريخ مضادة للطائرات كانت متجهة من ليبيا إلى سيناء
وزير داخلية مصري أسبق يدلي بتصريح حول حادثة ضبط صواريخ مضادة للطائرات كانت متجهة من ليبيا إلى سيناء

وجاء القرار أيضا بضم 20 آخرين من عناصر اللجان النوعية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وصدر القرار بعدما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا