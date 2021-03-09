لافروف وشكري يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتطبيع الأوضاع في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المصري، سامح شكري، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتطبيع الفوري للأوضاع في ليبيا وتوحيد هيكل الدولة من قبل القيادة الانتقالية.

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وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وشكري أجريا اليوم الثلاثاء محادثة هاتفية بمبادرة من الجانب المصري تم خلالها "بحث مفصل لبعض القضايا الملحة لمواصلة تعزيز التعاون الروسي المصري متعدد الجوانب بالتوافق مع اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقع عام 2018".

وذكر البيان أن الجانبين تناولا "القضايا المتعلقة بتسوية النزاعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على الأوضاع المتشكلة في ليبيا".

وفي هذا السياق شدد لافروف وشكري على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة للإسهام في التطبيع الفوري للأوضاع في ليبيا وتشكيل مؤسسات سلطة ليبية عامة ومستدامة".

وتم الإعراب عن الأمل في أن تتمكن القيادة الانتقالية الليبية خلال فترة زمنية محدودة من تحقيق توحيد هيكل الدولة والمؤسسات المالية الاقتصادية بناء على مبادئ ضمان وحدة أراضي ليبيا وسيادتها".

وأكد لافروف وشكري "التصميم الثابت على مواصلة تنسيق الجهود في السياسة الخارجية لموسكو والقاهرة في مصلحة تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط بالتوافق مع القاعدة القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".

المصدر: RT