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البابا فرنسيس: العراق سيبقى دائما في قلبي

أخبار العالم العربي

البابا فرنسيس: العراق سيبقى دائما في قلبي
البابا في كنيسة سيدة النجاة في العراق
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قال البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، إن العراق سيبقى دائما في قلبه، فيما أكد ضرورة "العمل والصلاة" من أجله.

وكتب على حسابه في تويتر بعد وصوله إلى روما: "العراق سيبقى دائما في قلبي. أطلب منكم جميعا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أن تعملوا معا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل أحدا، ولا يميز أحدا".

وأضاف: "أؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، "ستبقى خالدة" في قلوب العراقيين.

وغادر البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.
 
المصدر: RT

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