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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
عناصر تابعة للجيش الإسرائيلي تفتش سيارة
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

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وتم نقل الشاب الفلسطيني إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح خطيرة، في حين أصيب الجندي الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتلقى العلاج في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجرا حملة اعتقالات موسعة في رام الله، والبيرة، وطوباس بشمال الضفة الغربية.

المصدر: RT

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