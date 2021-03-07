 
مباشر

المخابرات العراقية تعلن اعتقال مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

المخابرات العراقية تعلن اعتقال مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم
Reuters ABDULLAH SULAIMAN
القوات العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px55

أعلن جهاز المخابرات العراقي، عن اعتقال مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش" جنوب العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان له: "تمت الإطاحة، بأحد الأهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضاف: "ضباطنا الأبطال تمكنوا من اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بـ(عاشور الذباح) المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

المصدر: "السومرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا