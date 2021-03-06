مشرعة أمريكية: لا يوجد سبب لعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان

قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، إنه لا يوجد سبب لعدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن كانت الولايات المتحدة "تدعم حقا حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية، قالت عمر: "أعتقد أن كل دقيقة يفلت فيها ابن سلمان من العقاب تمثل تهديدا لاهتمام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والمواطنين السعوديين".

وأضافت: "إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حقا حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، فلا يوجد سبب لعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان".

وتابعت: "رجل عثرت استخباراتنا الخاصة على أنه وافق على عملية قتل شخص مقيم في الولايات المتحدة وصحفي سعودي (جمال خاشقجي)".

وأضافت عمر: "مثل قتل خاشقجي هو أمر قررنا بالفعل فرض عقوبات بسببه على آخرين، وفي أي إجراء من إجراءات النظام والقانون لا نعاقب فقط أولئك الذين نفذوا عملية القتل، بل وأيضا نعاقب أولئك الذين وافقوا على العملية، وفي هذه الحالة يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لإبقاء هذه القيم والمبادئ سليمة".

المصدر: "CNN"