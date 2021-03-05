وزارة الهجرة المصرية تعزي أسرة المواطن الذي قتل بحادث إطلاق نار في السعودية

قدمت وزارة الهجرة المصرية العزاء لأسرة المواطن المصري الذي وافته المنية يوم الجمعة إثر حادث إطلاق نار في السعودية.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري "عشري محمد حسن" الذي وافته المنية اليوم الجمعة على إثر حادث إطلاق نار عليه بالسعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن".

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وقد قامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث يتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

وفي السياق، تمكنت السلطات السعودية من القبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث كان خلافا قد وقع بين مواطن سعودي والمجني مع ابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

المصدر: RT