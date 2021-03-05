السيسي يستعد لزيارة خاطفة إلى السودان غدا

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، لزيارة السودان في زيارة خاطفة تستمر عدة ساعات يلتقي فيها عددا من المسؤولين.

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ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري بمناقشة ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قد أعلنت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قد وصل إلى الخرطوم أمس الاثنين، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماع رفيع.

ووقع رئيسا الأركان المصري والسوداني اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين، وذلك خلال الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

المصدر: RT