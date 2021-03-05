 
مباشر

الفلسطينيون في أم الفحم يحتجون على تصاعد العنف والجريمة وهجمات الإسرائيليين على المتظاهرين

أخبار العالم العربي

الفلسطينيون في أم الفحم يحتجون على تصاعد العنف والجريمة وهجمات الإسرائيليين على المتظاهرين
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwog

شهدت مدينة أم الفحم الفلسطينية داخل إسرائيل مظاهرة حاشدة، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع العصابات، وضد هجمات الجنود الإسرائيليين على المتظاهرين في المدينة.

إقرأ المزيد
الشرطة الإسرائيلية تستخدم القوة لتفريق احتجاجات في مدينة أم الفحم (فيديو+صورة)
الشرطة الإسرائيلية تستخدم القوة لتفريق احتجاجات في مدينة أم الفحم (فيديو+صورة)

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وبتواطؤ الشرطة مع مقترفي العنف والجرائم بالمجتمع العربي.

وتوجه المتظاهرون بعد صلاة الجمعة سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم.

وحسب "معا" فإنه بالتزامن مع المظاهرة أغلقت الشرطة، اليوم الجمعة، الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم، من مفرق اللجون مجيدو شمالا إلى مفرق "ميعامي" جنوبا، وذلك للحيلولة دون وصول الجماهير من كافة أنحاء المناطق الفلسطينية إلى المظاهرة بعد أداء صلاة الجمعة.

المصدر: "معا"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا