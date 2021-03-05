الفلسطينيون في أم الفحم يحتجون على تصاعد العنف والجريمة وهجمات الإسرائيليين على المتظاهرين

شهدت مدينة أم الفحم الفلسطينية داخل إسرائيل مظاهرة حاشدة، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع العصابات، وضد هجمات الجنود الإسرائيليين على المتظاهرين في المدينة.

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وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وبتواطؤ الشرطة مع مقترفي العنف والجرائم بالمجتمع العربي.

وتوجه المتظاهرون بعد صلاة الجمعة سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم.

أم الفحم ظهر اليوم pic.twitter.com/kkPRBxWi3R — مكان الأخبار (@News_Makan) March 5, 2021

وحسب "معا" فإنه بالتزامن مع المظاهرة أغلقت الشرطة، اليوم الجمعة، الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم، من مفرق اللجون مجيدو شمالا إلى مفرق "ميعامي" جنوبا، وذلك للحيلولة دون وصول الجماهير من كافة أنحاء المناطق الفلسطينية إلى المظاهرة بعد أداء صلاة الجمعة.

المصدر: "معا"