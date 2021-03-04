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"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان "الجنائية الدولية" التحقيق بشأن الوضع بفلسطين

أخبار العالم العربي

AFP Pablo VERA
(صورة أرشيفية)
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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تناقلته وسائل الإعلام، بشأن إعلان رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان يوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية.

المصدر: RT

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