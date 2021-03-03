أشهر مشجع رياضي عراقي وشرطي مرور يغنيان ترحيبا بزيارة البابا (فيديو)

ظهر مهدي الكرخي، وهو أحد المشجعين الرياضيين في العراق، بمقطع فيديو وهو يرقص ترحيبا بزيارة البابا الذي سيصل العراق يوم الجمعة المقبل.

ونشر الكرخي مقطع فيديو عفوي صوره في سيارته خلال تجواله في العاصمة بغداد، وعند توقفه في إحدى التقاطعات شاركه رجل مرور الترحيب بالتصفيق والغناء.

وحور الكرخي ورجل المرور مقطع أغنية "بوس الواو" إلى "اجا البابا، راح البابا، بح".

وختما الفيديو بالترحيب بزيارة البابا فرنسيس.

المصدر: RT