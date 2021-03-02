الدفاع القطرية توقع اتفاقيات تعاون جديدة مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع تركيا في ختام الاجتماع الثالث للجنة العليا العسكرية المشتركة، الذي استمر 3 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اليوم الختامي للاجتماع، "شهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائية، بحضور عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية والتركية".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول مضمون هذه الاتفاقيات.

وأشارت إلى أن الاجتماع الختامي سبقته اجتماعات تحضيرية ليومين، ترأسها من الجانب القطري عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، ومن الجانب التركي هاكان تشانلي رئيس قسم العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع.

وأضافت أنه جرت خلال الاجتماعات "مناقشة خطط التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".

وسبق الاجتماع الختامي، آخر ثنائي بين رئيس الأركان القطري غانم بن شاهين الغانم، ونظيره التركي يشار غولر، جرى خلاله "استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها"، وفق البيان القطري.

رئيس أركان القوات المسلحة يوقع اتفاقية تعاون ثنائي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة التركية pic.twitter.com/iinHyKZKgh — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 2, 2021

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، وتعززت العلاقات على المستوى العسكري، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما تنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

المصدر: وكالات