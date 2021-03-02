بعد وصول هدية الصين.. أول عراقي يلقح ضد كورونا (فيديو)

تمكن صيدلي عراقي اليوم الثلاثاء من تسجيل نفسه كأول مواطن يحصل على لقاح (سينوفارم) الصيني الذي وصل هدية من حكومة بكين لنظيرتها العراقية.

وظهر مدير صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد جاسب الحجامي في مقطع فيديو وهو يعطي اللقاح لصيدلاني عراقي بعد ساعات على وصوله من الصين.

ووصلت فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، هدية من الحكومة الصينية.

وقال مراسل RT، إن "طائرة عسكرية عراقية وصلت من الصين تحمل 50 ألف جرعة لقاح (سينوفارم) هدية من الصين، على أن يتسلم العراق دفعات أخرى مدفوعة الثمن".

وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي: "تم الاتفاق مع السفير الصيني في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح (سينوفارم) وبشكل عاجل".

المصدر: RT