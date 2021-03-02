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المغرب.. صاعقة رعدية تتسبب بمقتل قاصرين وإصابة 3

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المغرب.. صاعقة رعدية تتسبب بمقتل قاصرين وإصابة 3
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
عاصفة جوية
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تسببت صاعقة رعدية في المغرب، بمقتل قاصرين (12 عاما، و15عاما) بالجماعة الترابية القروية زمران الشرقية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

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وأدت الصاعقة الرعدية إلى إصابة 3 مواطنين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم، في حين لقي القاصران مصرعهما إثر تعرضهما لحروق قوية بسبب العاصفة الرعدية القوية، خلال مشاركتهما في مقابلة لكرة القدم بدوار الشتاونة، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.

وانتقلت السلطة المحلية إلى مكان الحادثة فور الإخبار عنها، كما توجه أفراد الوقاية المدنية إلى المكان، واستعملوا سيارات عدة للإسعاف لنقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى.

المصدر: "هسبريس"

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