واشنطن تقدم مساعدة إنسانية لليمن بـ191 مليون دولار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، إن واشنطن ستقدم مساعدة إنسانية لليمن بـ191 مليون دولار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، التزام المملكة بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

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وقال الربيعة في كلمة المملكة خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن "هذا الدعم يأتي تأكيدا لدور المملكة الريادي، وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصا منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية، التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق".

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على المساعادات التي تم التعهد بتقديمها لليمن حيث قال: "إن التعهد بتقديم 1.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية لليمن لعام 2021 أمر مخيب للآمال".

وحذر أنطونيو غوتيريش من أن "قطع المساعدات يمثل عقوبة إعدام".

وصرح الأمين العام بأن مبلغ 1.7 مليار دولار الذي تم جمعه يوم الاثنين "أقل مما تلقيناه لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 وأقل بمليار دولار مما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في 2019".

وتسعى الأمم المتحدة لجمع 3.85 مليار دولار لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن.

المصدر: رويترز