الحوثيون: دعوة الأمم المتحدة لتقديم مساعدات لليمن لا تعفي الدول من تحمل المسؤولية

أكد رئيس الوفد الوطني والمتحدث باسم جماعة أنصار الله" الحوثيين" محمد عبد السلام، أن "دعوة الأمم المتحدة الدول المانحة لتقديم مساعدات لا تعفي دول العدوان من تحمل مسؤوليتها".

وقال: "وقف العدوان ورفع الحصار هو أكبر مساعدة يمكن أن تقدم لليمن، ودول العدوان تتحمل كامل المسؤولية عما حل بالبلاد من كوارث".

من جهته، حث مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة دول الخليج على التحرك لدرء وقوع مجاعة واسعة النطاق "من صنع البشر" في اليمن، عبر جمع 3.85 مليار دولار للعمليات الإنسانية.

وقال: "إذا لم تحصل الأمم المتحدة على الأموال التي تحتاجها خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد عبر الإنترنت يوم الاثنين فسنشهد أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود".

وأضاف: "الأمم المتحدة حالت دون وقوع مجاعة في اليمن في عامي 2018 و2019 بفضل مناشدة لتقديم مساعدات حصلت على تمويل كبير وتضمنت تبرعات سخية من السعودية والإمارات والكويت".

من جهته، أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التزام المملكة بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021.

المصدر: RT