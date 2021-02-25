مصر.. تفاصيل انتحار مواطن بعد جمعه عشرات ملايين الجنيهات

أقدم مواطن مصري على الانتحار بعد جمعه عشرات الملايين من الجنيهات من المواطنين لتشغيلها في المنوفية.

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وقال محامي المواطن المنتحر، إن المبلغ الذي قام موكله المنتحر بجمعه بلغ 150 مليون جنيه، مضيفا أنه كان يعمل في مجال تجارة السيراميك، وإنشاء معارض لهذه التجارة.

ونفى محامي "مستريح المنوفية" كما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية الذي أقدم على الانتحار مساء أمس الأربعاء، وجود شبهة جنائية حول واقعة انتحار موكله، واصفا ما يشاع عن مقتله بأنه عار تماما عن الصحة، موضحا أن النيابة العامة والطب الشرعي ومباحث السادات قاموا بمعاينة الجثمان، ولا تزال النيابة تنهي الإجراءات القانونية اللازمة لتشريح الجثة.

وأطلقت وسائل الإعلام على رجل الأعمال المنتحر لقب "مستريح المنوفية"، بعد قيام عدد كبير من المواطنين بتحرير محاضر ضده، يتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تقدر بنحو 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تجارة السيراميك، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن صرف الأرباح لهم، كما رفض إعادة أصول أموالهم إليهم.

المصدر: الوطن