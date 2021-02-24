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العراق.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية في بغداد

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العراق.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية في بغداد
Reuters
انفجار في بغداد، أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت على محال لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.

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وقال مراسل RT، إن "عبوة ناسفة انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد، دون أن تتسبب بأي أضرار بشرية".

وأضاف أن "عبوتين أخرتين انفجرتا على محل آخر في منطقة كمب سارة القريبة من منطقة الكرادة، ولم تتسبا أيضا بأي أضرار بشرية".

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في العراق إلى عمليات استهداف مستمرة، وظهرت قبل أسابيع جماعة تسمي نفسها "أهل المعروف" وتبنت عمليات الاستهداف هذه.

ونصحت هذه الجماعة في بيان سابق لها، القوات الأمنية العراقية التي تقف بالقرب من بعض متاجر بيع الخمور لمنع الاعتداء عليها، بالابتعاد عنها حتى "لا يلحق الضرر بها".

ورغم أن القانون العراقي لا يحظر بيع واستيراد وتناول المشروبات الكحولية، إلا أن مجلس النواب العراقي صوت في الثاني والعشرين من أكتوبر 2016 على قرار يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.

وتوجد في بعض مناطق العاصمة بغداد، وفي إقليم كردستان العراق متاجر لبيع المشروبات الكحولية، وهذا ما ليس موجودا في المحافظات العراقية الجنوبية.

المصدر: RT

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