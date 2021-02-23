"الصحة السورية" محذرة من التهاون: رصدنا تزايدا في الإصابات التنفسية

أعلنت وزارة الصحة السورية أنها رصدت تزايدا في عدد مراجعي أقسام الإسعاف، بحالات تنفسية مشتبهة، وحذرت من التهاون بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال هذا الأسبوع ازدياد عدد حالات المراجعين لأقسام الإسعاف في مشافي البلاد، الذين يعانون من "أعراض تنفسية مشتبهة"، وقالت إن التعامل معهم يتم "وفق البروتوكول المعتمد وتتم متابعة النتائج المخبرية".

وأضافت الوزارة أنها تتابع "أي تطور يطرأ على منحى الإصابات الذي بدأ بالازدياد مجددا"

وأهابت بالمواطنين "التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقا"، قائلة إن سوريا لن تكون في منأى عما تواجهه دول العالم من سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا.

يذكر أن البلاد شهدت مؤخرا تراجعا ملحوظا في الأعداد المسجلة يوميا بإصابات كورونا، إذ تراجعت إلى مستويات تقدر بخمسين إصابة يوميا، بعدما تجاوزت 150 إصابة في ديسمبر الماضي.

وحسب آخر الإحصاءات فقد تم تسجيل 15230 حالة إصابة حتى يوم أمس الإثنين، شفيت منها 9307 حالات، وتوفيت 1001 حالة.

المصدر: RT