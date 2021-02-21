وزير خارجية إسرائيل: مصر شريك استراتيجي لنا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، خلال لقاء مع وزير البترول والثروة المصري، طارق الملا، أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا لإسرائيل.

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وقال أشكينازي، خلال محادثات أجراها في القدس مع الملا: "يسعدني أن أستضيف هنا في وزارة الخارجية في زيارة رسمية لوزير البترول والثروة المعدنية المصري. مصر شريك استراتيجي لإسرائيل، ويسعدني أن التعاون في مجال الطاقة بين الدول والمنطقة آخذ في التوسع".

وأضاف أشكينازي: "تلعب مصر دورا رئيسيا في ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كانت مصر أول دولة وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام أدت إلى مزيد من الاتفاقيات".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "إنني على ثقة من أن اتفاقيات التطبيع وتغيير النموذج الإقليمي سيساعدان أيضا في توسيع وتعميق التعاون مع البلدان الأخرى. آمل أن تفتح زيارتكم الباب للزيارات والتعاون في مجالات أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم اتفق الملا مع ووزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على العمل لإبرام اتفاقية حكومية لربط حقل غاز "ليڤياثان" في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعي بمصر عن طريق خط الأنابيب البحري.

المصدر: RT