مصر وإسرائيل تتفقان على تنفيذ مشروع طاقة جديد

اتفق وزير البترول المصري، طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على العمل حول اتفاقية حكومية لربط حقل غاز "ليڤياثان" في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعي بمصر بحرا.

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وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن الملا وشتاينتس التقيا اليوم الأحد في القدس حيث أجريا محادثات حول "دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة".

وذكرت الوزارة: "اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري".

وأعرب الوزيران عن "دعمهما لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية في منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة".

كما أكد الملا وشتاينتس "أهمية المساهمة في أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، بالإضافة لأهداف اتفاقية المناخ العالمي والتي تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 علاوة على باقي الأهداف البيئية".

وناقش الوزيران عددا من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينيين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحري، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعي للفلسطينيين.

وأوضحا أن "التعاون القوي بين البلدين في مجال الطاقة يساهم في دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإقليمي الحالي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمي للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة في المنطقة، ووضع منصة للتعاون الإقليمي وتمهيد الطريق لمركز إقليمي متكامل للتجارة".

المصدر: "الأهرام" + وكالات