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نتنياهو يستقبل وزير البترول المصري ويوجه رسالة إلى السيسي

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نتنياهو يستقبل وزير البترول المصري ويوجه رسالة إلى السيسي
Reuters
السيسي ونتنياهو
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استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء بالقدس وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

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وقال نتنياهو في مستهل اللقاء: "أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي".

وأكد على أن "هذا يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى. نعتقد أن عصر جديد من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف: "هذا بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة".

وتابع نتنياهو: "نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى. نحن نشكل مركزا إقليميا للطاقة. معا سنستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضا. فبهذه الروح من الصداقة والتعاون والسلام والازدهار أرحب بكم في إسرائيل. أهلا وسهلا بكم".

نتنياهو يستقبل وزير البترول المصري ويوجه رسالة إلى السيسيرئيس الوزراء بنيامين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

المصدر: RT

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