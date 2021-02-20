مسؤول صحي: السلالة الجديدة لفيروس كورونا في تونس محلية

قال فيصل بن صالح، المدير العام للصحة العمومية في وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشَفة في تونس مؤخرا هي "سلالة محلية".

وأوضح بن صالح بالقول إنها "سلالة خاصّة بتونس، لكنها تحمل بعض الجزيئات التي تم اكتشافها في السلالة المحورة في بريطانيا وجنوب إفريقيا"، حسبما نقلته عنه إذاعة "موزاييك" خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليو السبت.

المسؤول الصحي التونسي طمأن مواطنيه، من جهة أخرى، بتأكيده أن النسخ الجديدة للفيروسات الناتجة عن تحوّرها لا تأثير لها غالبا في وتيرة انتشارها، ولا تؤدي بالضرورة إلى تفاقم الوباء الناجم عنها.

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سبق لمسؤولي الصحة التونسيين أن أعلنوا قبل أيام اكتشافهم لسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في بلادهم ظهرت منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.

المصدر: قناة "إذاعة "موزاييك" التونسية