مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تطورات الأسبوع المقبل

حذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إيمان شاكر، المصريين من تكرار موجة الطقس السيئ والتي تضرب البلاد منذ يومين.

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وقالت شاكر في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: "قد نشهد فرص سقوط أمطار منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكمية أقل من اليومين الماضيين".

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة على القاهرة، بنسبة 30 %، منوهة بتحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية السبت.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس.

المصدر: إكسترا نيوز