صور الأقمار الصناعية تكشف عن حالة الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لتكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والدلتا.

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وأشارت الهيئة في بيان نشرته وسائل الإعلام المصرية، إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف تمتد السحب المنخفضة الممطرة إلى المناطق الداخلية، لتشمل مناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء، مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح على كافة الأنحاء الذى يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، ويكون مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء يصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة وشمال الصعيد.

وتشهد مصر اليوم الأربعاء، طقسا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقسا باردا على السواحل الشمالية الشرقية، وطقسا مائلا للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

المصدر: اليوم السابع