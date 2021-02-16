مصر.. اجتماع طارئ للحكومة بسبب الطقس وسط تحذيرات للمواطنين

قالت صحيفة "المصري اليوم" إن الحكومة عقدت اجتماعا طارئا بعد أنباء عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ على مدار 3 أيام متواصلة.

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وأوضحت الصحيفة أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية "لديهم توقعات بأن يسود غدا الأربعاء طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة".

وأشارت إلى أن مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، "وجه رسائل عاجلة للمواطنين لتجنب الطقس السيئ بينها استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بسبب الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة".

وطالب شاهين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، "تجنب التعرض المباشر للرياح والأتربة في محافظات شمال وجنوب الصعيد، وفي المدن الجديدة المعرضة للرياح والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، نتجنب التعرض المباشر".

ووجه طلبا للمواطنين "بتجنب الوقوف تحت الأسلاك الكهربائية، والقيادة بهدوء شديد على طرق محافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى تجنب رحلات السفاري، شمال ووسط سيناء، بسبب تكون الثلوج على جبل سانت كاترين".

المصدر: المصري اليوم