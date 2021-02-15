الأردن يعلن عن مباحثات مع روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك v"

من المقرر أن يبحث الأردن غدا مع الجانب الروسي شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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ونقل بيان للبرلمان الأردني، عن وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، قوله: "هناك اجتماع سيعقد غدا مع وحدة الاستثمار الروسية، يضم السفير الأردني لدى روسيا، عبر تطبيق "زووم"، لشراء مطعوم سبوتنيك".

وكشف أنه "سيتم التعاقد لشراء مليوني جرعة من اللقاحات، وكذلك سيتم التعاقد مع عدد من الشركات لتوفيرها"، مضيفا أن هناك منافسة شديدة على شراء المطاعيم".

المصدر: "مجلس النواب الأردني"