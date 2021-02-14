 
مباشر

الأردن يطلق حملة تطعيم ضد كورونا في مخيم الزعتري للاجئين

أخبار العالم العربي

الأردن يطلق حملة تطعيم ضد كورونا في مخيم الزعتري للاجئين
Reuters
مخيم الزعتري للاجئين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prtm

أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء في تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية يوم الأحد، أن الحملة تعتبر إجراء احترازيا ضمن خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء جائحة كورونا وبما يساهم في حماية اللاجئين السوريين في المخيمات والمقيمين على أرض الأردن والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأصبح الأردن منذ 14 يناير من أوائل الدول حول العالم التي بدأت تطعيم اللاجئين ضد كورونا بعد انطلاق خطة التطعيم في المملكة.

ويحق لأي شخص يعيش في البلاد بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا